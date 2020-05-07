أعداد الملحدين بمصر بالملايين .. والذين طلبوا ترك الإسلام بمئات الآلاف

07 مايو 2020 - 05:39 ص

أطلق حلمي النمنم - وزير الثقافة الأسبق - تصريحا مثيرا للجدل بشأن عدد الملحدين في مصر .



وقال "النمنم" في مداخلة مع برنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة " TEN" : أعداد الملحدين في مصر تقدر بالملاييين ولا أبالغ في كلامي .



وأضاف: أيضا أعداد من طلبوا التحول من الإسلام إلى الديانات الأخرى يقدر بمئات الآلاف .



واستدرك: هناك الكثير من المصادر التي تدعم كلامي ومنها تقرير لصحيفة الأهرام العربي يوضح هذا بعدة أدلة.



وطالب النمنم بضرورة تدخل الأزهر لمعرفة أسباب هذه الظاهرة - حسب وصفه - وضرورة القيام بدوره في توعية الشباب.



