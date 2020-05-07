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ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج

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رامز جلال
رامز جلال
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رامز جلال

تفاجأ متابعو برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال من هوية ضيفه أمس.

واستضاف "جلال" الفنان الإماراتي عبدالله بالخير ، وبدأوا في البحث عن آرائه وقصة حياته .

ومن ضمن الآراء المثيرة للجدل التي قالها "بالخير" قبل ظهوره في برنامج رامز جلال إنه معجب بفكرة إنجاب أطفال ثم الزواج.

واستعان "بالخير" بكريسيتانو رونالدو وميسي للتدليل على صحة وجهة نظره ، قائلا: أؤيد الطريقة التي تزوجا بها .. هما قاموا بتجربة حلوة لما أنجبوا أطفال واكتشفوا إنهم ما بيقدروا يستغنوا عن اللي بيحبوهم ثم تزوجوا .. برأيي هذه هي الطريقة الجيدة للزواج.

وتابع: الفكرة طبعا تعجبني لكني لا أستطيع تطبيقها لأنها تتعارض مع الدين وعادات وتقاليد المجتمعات العربية.

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