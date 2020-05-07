الزمالك يعرض لاعبه للبيع بـ170 مليون جنيه

07 مايو 2020 - 07:20 ص

كشف هاني زادة - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - أن الأبيض لن يقبل أقل من 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد.



وقال "زادة" في تصريحات تلفزيونية: عندما يأتي عرض لمصطفى محمد فلن يقل عن 10 ملايين يورو (170 مليون جنيه) ، فنحن لن نقبل أقل من ذلك.



واستدرك: رأينا لاعبين عاديين يُدفع فيهم هذا المبلغ ، فمن باب أولى نطلبه في مصطفى محمد لكن بيعه لن يتم إلا بالاتفاق مع كارتيرون وبعد التواصل مع أمير مرتضى منصور بصفته المشرف على قطاع الكرة.



