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مرتضى منصور

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الزمالك يعرض لاعبه للبيع بـ170 مليون جنيه

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أحمد عادل شعبان

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الزمالك

مصطفى محمد

كشف هاني زادة - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - أن الأبيض لن يقبل أقل من 10 ملايين يورو لبيع مصطفى محمد.

وقال "زادة" في تصريحات تلفزيونية: عندما يأتي عرض لمصطفى محمد فلن يقل عن 10 ملايين يورو (170 مليون جنيه) ، فنحن لن نقبل أقل من ذلك.

واستدرك: رأينا لاعبين عاديين يُدفع فيهم هذا المبلغ ، فمن باب أولى نطلبه في مصطفى محمد لكن بيعه لن يتم إلا بالاتفاق مع كارتيرون وبعد التواصل مع أمير مرتضى منصور بصفته المشرف على قطاع الكرة.

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