» يدفن والدته المشلولة حية .. و زوجته تسلمه للشرطة

07 مايو 2020 - 07:43 ص

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن واقعة تقشعر لها الأبدان بعدما تجرد رجل صيني من كل المشاعر الإنسانية ودفن والدته حية.



وأقدم رجل صيني يدعى "ما" يبلغ من العمر 58 سنة على دفن والدته المشلولة التي تبلغ من العمر 78 عاما في قبر مهجور.



بدأت القصة باتصال هاتفي من "جانج" - زوجة الابن - للشرطة تبلغ فيه عن اختفاء حماتها بعد أن حملها نجلها على عربة ، وتحركت الشرطة وقبضت على الابن الذي لم ينكر الجريمة.



وذهبت الشرطة إلى القبر بمعرفة الابن ، وفتحته لتتفاجأ أن الأم مازالت حية رغم دفنها منذ 3 أيام دون طعام أو شراب.



و وضعت المجني عليها تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات ، وحتى الآن لم تكشف الشرطة عن دوافع الجريمة.



