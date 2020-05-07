» الصحة : الخط الساخن الخاص بكورونا يستقبل 3000 مكالمة يوميا

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وزيرة الصحة

شكاوى

فيروس كورونا

الخط الساخن


أعلنت وزيرة الصحة أخر تطورات جهود مجابهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بالنسبة إلى عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.


و أشارت هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أعداد الحالات المحولة إلى المدن الجامعية ونُزل الشباب، ومتوسط أيام العزل بالمستشفيات، ومتوسط أيام العزل في النزل والفنادق.
كما تطرقت الوزيرة إلى المنظومة الإلكترونية لمتابعة الحالات الإيجابية، حيث يتم تسجيل الحالات الإيجابية وتجميعها من مستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية، ويتم تسجيل البيانات الشخصية لحالات العزل وتحويلها للغرفة المركزية لإعادة توزيعها على النُزل ومستشفيات العزل.


وأوضحت أن المنظومة الإلكترونية يتم من خلالها إيضاح كل المستشفيات المتاحة والسعة السريرية حسب التخصص سواء داخلي أو رعاية أو أجهزة تنفس.


وتناولت الدكتورة هالة زايد، جهود منظومة الشكاوى والمقترحات على الخط الساخن 105 الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حيث بلغ متوسط حجم الاستقبال للاتصالات على هذا الخط 3650 مكالمة بشكل يومي خلال آخر أسبوع، منها نحو 3000 استفسار و200 بلاغ و450 شكوى ومقترحًا.


كما استعرضت الوزيرة أهمية استخدام "القناع" الطبي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى دراسة أجريت لبيان أهمية استخدامه، حيث أوضحت هذه الدراسة أن تقليل انتشار المرض يتم من خلال تقليل الاختلاط واتباع سياسة التباعد الاجتماعي، وارتداء "القناع".

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