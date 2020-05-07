» الوزراء: تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن خالفوا مواعيد الحظر

07 مايو 2020 - 02:36 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تريد من المواطن المصرى الحفاظ على صحته وسلامته الصحية، مؤكدا أنه تم تحرير محاضر لكثر من 4 لاف مواطن ليلة أمس لمخالفتهم مواعيد الحظر.



