  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جانب من الفيديو

فيديو مرعب.. يدفن والدته وهي على قيد الحياة

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تقفز لرقم قياسي

موسكو تطالب السعودية بالانضمام للموقف الروسي الإيراني

روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس

قوات الدفاع المدني السعودي

صدمة بالصور.. مصرع فنان سعودي شهير غرقًا في بئر

لبنان

رغم كورونا.. المظاهرات تجتاح لبنان من جديد

ارشيفية

هل يمنع الصرف الصحي موجة ثانية قاتلة لكورونا؟

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: عقوق الوالدين «كبيرة» حتى لو كانا غير مسلمين

مدبولي

مدبولي يؤكد سنتخذ هذه الإجراءات حال استمرار كورونا

حنين حسام

إخلاء سبيل فتاة «تيك توك» بكفالة 50 ألف جنيهًا

لقاح كورونا

بشرى للعالم.. علماء ينجحون في إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

رغم كورونا.. المظاهرات تجتاح لبنان من جديد

عرب وعالم

لبنان
لبنان
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

زوجة أشهر ممثل في انجلترا تنشر آية قرآنية بعد تعافيها من كورونا

#

من جديد داليا البحيري تستفز متابعيها بتصريح عن كورونا

#

119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية

#

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فيروس كورونا

انطلقت تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في بيروت، اليوم الخميس، في تجدد للحركة الاحتجاجية، رغم قرار التعبئة العامة الذي أصدرته الحكومة احترازيا من تفشي كورونا.

وقد نفذت مجموعات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن عدد من الموقوفين من الحراك الشعبي في طرابلس (شمال لبنان) وبلدة المرج البقاعية (وسط) وصيدا (جنوب لبنان)، وذلك إثر المواجهات التي حصلت الأسبوع الماضي.

كذلك تجمع عدد آخر من المحتجين عند مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم اتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لمواجهة الأزمة.

وتجددت التظاهرات في لبنان التي انطلقت في 17 أكتوبر من العام 2019، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الأسبوع الفائت على خطة اقتصادية إنقاذية، طلبت بموجبها مساعدة من صندوق النقد الدولي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تأجيل النظر فى شكوى الأهلى ضد "السعيد"
» مطرب شهير يهاجم الإخوان بـ"رمضان جانا"
» اجتماع مهم لوفد "فيفا" بالجبلاية
» الوزراء: تحرير محاضر لأكثر من 4 آلاف مواطن خالفوا مواعيد الحظر
» الصحة : الخط الساخن الخاص بكورونا يستقبل 3000 مكالمة يوميا
» مفاجأة.. زواج غادة عبد الرازق من مدير تصوير
» الأزهر يحسم الجدل حول زكاة الفطر
» بشرى للعالم.. علماء ينجحون في إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا
» موعد عودة الجماهير للدورى الإنجليزي
» برلمانية لـ"وزير التعليم" كلامك غير منطقى
» "اشتروا ملابس العيد".. أخبار جديدة بشأن جائحة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية