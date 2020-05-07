صدمة بالصور.. مصرع فنان سعودي شهير غرقًا في بئر

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مصرع

بئر

فنان سعودي

سلطان القزلان

في واقعة صادمة فجعت الوسط الفني في المملكة العربية السعودية، سقط الفنان السعودي الشهير سلطان القزلان، في بئر مياة ما أدى إلى مصرعه غرقًا.

وأصدرت سلطات الدفاع المدني السعودي، بيانًا توضح فيه تفاصيل وفاة الفنان "القزلان"، مشيرة إلى أنها تمت إثر سقوط الفنان في بئر مياه عميقة في مزرعة بقرية الديرية السعودية.

وقال الدفاع المدني: "تم انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق عشرين مترا في مزرعة بقرية الديرية، وتم التأكد من أنه الفنان سلطان القزلان".

ونشر الدفاع المدني صورا تظهر لحظة انتشال الجثة من البئر.

والفنان سلطان القزلان يمتلك شعبية واسعة في السعودية، وله العديد من الأغاني الشعبية، التي حققت انتشارا كبيرا في المملكة.

وقال الفنان السعودي صلاح الجوهر عبر حسابه على تويتر :" رحمك الله اخي وزميلي الفنان سلطان القزلان من محافظة الرس أثر سقوطه في بئر فجر هذا اليوم .رحم اللع الفقيد بواسع رحمته .. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالدينا وأبن أخي والمسلمين أجمعين".



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