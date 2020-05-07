روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس

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قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو اليوم الخميس، في منشور على موقعه الإلكتروني الشخصي إن القيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية ستمدد حتى 31 مايو.

وقال إن بعض الإجراءات المطبقة منذ نهاية مارس ستخفف اعتبارا من 12 مايو، ويشمل ذلك عودة شركات الصناعة والتشييد إلى العمل.

وأضاف سوبيانين أنه لا يزال من السابق لأوانه إعادة فتح المنشآت الرياضية والمطاعم والمسارح.

وموسكو هي بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا إذ سجلت 92676 إصابة من 177160 حالة إصابة بالمرض في البلد، على الرغم من أن سوبيانين قال في وقت سابق إن العدد الفعلي للإصابات في العاصمة يبلغ نحو 300 ألف حالة.


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