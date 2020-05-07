إصابات كورونا في السعودية تقفز لرقم قياسي

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الصحة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كأكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة في المملكة.

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 33731 حالة حتى الآن ، بينها 25714 حالة نشطة، منها 145 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1015 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 7798 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 219 حالة.


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