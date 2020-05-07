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فيديو مرعب.. يدفن والدته وهي على قيد الحياة

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محمد فضل- متابعات

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الصين

حية

والدته

يدفن

في واقعة صادمة ومرعبة، أقدم رجل على دفن والدته المسنة في قبر مهجور، وهي على قيد الحياة، لمدة 3 أيام بدون طعام أو شراب؛ بهدف التخلص منها، لكنها نجت من موت محقق.

وبحسب تقارير محلية، وقع الحادث المروع، في مدينة “جينغبيان” الصينية، وتمكنت الشرطة من إنقاذ الضحية، وهي مشلولة وتبلغ من العمر 79 عاما، وضبط ابنها البالغ من العمر 58 عاما.

وأظهرت لقطات مؤثرة عددا من الأشخاص وهم يُخرجون المسنة من القبر، وذلك بعدما حددت الشرطة مكان وجودها، حيث كانت مغطاة بالطين، وبالكاد تلتقط أنفاسها.

وأُبلغت زوجة ابن الضحية، الشرطة، عن فقدان المسنة، صباح الثلاثاء الماضي، حيث قالت في شكواها إن زوجها، المعروف بلقب “ما”، كان قد أخذ والدته للخارج مساء السبت الماضي، ولكنها لم تعد، ثم أبلغ المشتبه به زوجته، بأنه أرسل والدته للبقاء مع أقاربه والذين يقطنون في منطقة بعيدة، ولكن زوجته ارتابت من كلامه، ثم أبلغت الشرطة.

وبدأت الشرطة التحقيق في اختفاء المسنة، حيث استدعت ابنها إلى مركز الشرطة واعترف أثناء التحقيق معه بإقدامه على دفن والدته في قبر مهجور. وعندما وصل الضباط إلى الموقع سمعوا صوت صرخة خافتة من بين القبور تطلب المساعدة، حيث وجدوا حفرة الدفن، وتمكنوا من إخراج المرأة. وتم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج.


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