  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة إصابة المتعافين من كورونا مجددًا

أرشيفية

دراسة صادمة: كورونا قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي

وزيرة الصحة

مرحلة الخطر.. مصر تسجل رقمًا غير مسبوق في إصابات كورونا

الحرس الملكي المغربي

إعفاء قائد الحرس الملكي بعد بسبب "كورونا"

رجل الاعمال الروسي

رجل أعمال ملياردير ينتحر برصاصة في الرأس

الدكتور جمال شعبان

عميد معهد القلب يكشف سر تزايد حالات الموت المفاجيء

حيوان «اللاما»

علماء: حيوان «اللاما» مفتاح علاج كورونا

مدبولي

"الحظر الكامل يعني الانهيار".. رسائل "مدبولي" للمواطنين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تقفز لرقم قياسي

نقابة الأطباء

7 آلاف طبيب تكليف يرفضون الانضمام لمكافحة كورونا

صور.. زوجة نجم شهير تضبطه متلبسًا بالخيانة وتطارده بمسدس

آخر الأخبار

زوجة نجم كرة القدم الأمريكية، إيرل توماس
زوجة نجم كرة القدم الأمريكية، إيرل توماس
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

إصابة زوجة نجم بايرن ميونخ بـ"كورونا"

#

بالصور.. تسريب فيديو فاضح لنجم شهير مع صديقته

#

تزوجها سرًا.. زوجة فنان شهير تفضحه:« أعمل خادمة في البيوت»

#

حقيقة تخلي زوجة فنان شهير عن ابنها..وهكذا علقت

لم تستطع زوجة نجم كرة القدم الأمريكية، إيرل توماس، كبح جماح غضبها عندما رأته متلبسًا بالخيانة الزوجية، وقامت بمطاردته بمسدس صوبته إلى رأسه مهددة إياه بالقتل.
وفي تفاصيل الواقعة التي تعود إلى يوم 13 أبريل، فقد دبت الخلافات بين نجم فريق "بالتيمور رافينز" وزوجته، بسبب تعاطي الخمر، في ذلك اليوم، ليقوم ومعه شقيقه سيث توماس بمغادرة منزل الزوجية.


وأفاد موقع "TMZ" المتخصص في تغطية أخبار المشاهير، أنه في وقت لاحق، قررت زوجته نينا توماس تتبع المكان الموجود فيه من خلال تعقب حسابه على تطبيق "سناب شات"، حيث عثرت له على فيديو مع امرأة أخرى.

وعلى إثر ذلك، اتصلت بصديقتين وتتبعته إلى منزل قريب وبحوزتها مسدسه، أشارت في وقت لاحق إلى أنها أخذته من أجل "إخافته" فقط.

وعندما وصلت برفقة صديقتيها، عثرت على زوجها وشقيقه عاريين في السرير مع نساء أخريات، ما دفعها إلى سحب المسدس وتوجيهه إلى رأسه.


والتقطت امرأة من سكان المنزل، مقطع فيديو للمشاجرة، حيث شوهدت "نينا" تصوب البندقية "من مسافة أقل من قدم، وكان إصبعها على الزناد والأمان مفصول". كما نينا صوبت البندقية إلى النساء الأخريات الللاتي كن مع زوجها. 

وتلقت الشرطة اتصالاً في الساعات الأولى يوم 13 أبريل بشأن الواقعة. وعندما وصلت إلى مكان البلاغ رأت الزوجة الغاضبة تقوم بمطاردة زوجها، حول سيارة، وكانت تحمل سكينًا، بينما كان زوجها يحمل مسدسًا. وقام الضباط بسحب أسلحتهم وأمروا الزوجين بالجلوس على الأرض، وامتثلا للأوامر.

وتم القبض عليها في وقت لاحق، وتم احتجازها بتهمة السطو على منزل بقصد ارتكاب اعتداء مشدد بسلاح مميت. كما تم القُبض أيضًا على صديقيتها.


وفي مقطع نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش إيرل، الحادث. وقال: "نحاول أن نعيش أفضل حياة ممكنة، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. لقد عدنا للحديث. أنا أرى أطفالي. فقط ابقونا في صلواتكم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هدداه بقتله وزوجته.. القبض على صديقي عمر جابر
» رسميًا.. ألمانيا تتحدى كورونا وتعلن عودة الدوري 16 مايو
» صور.. زوجة نجم شهير تضبطه متلبسًا بالخيانة وتطارده بمسدس
» لماذا يفتك "كورونا" بمن يعانون من السمنة؟
» سباحة شهيرة تجمع بين طليقها وعشيق تحت سقف واحد
» روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس
» إخلاء سبيل فتاة «تيك توك» بكفالة 50 ألف جنيهًا
» صادم.. قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود
» شيخ الأزهر: عقوق الوالدين «كبيرة» حتى لو كانا غير مسلمين
» هل يمنع الصرف الصحي موجة ثانية قاتلة لكورونا؟
» رغم كورونا.. المظاهرات تجتاح لبنان من جديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية