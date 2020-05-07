إعفاء قائد الحرس الملكي بعد بسبب "كورونا"

07 مايو 2020 - 05:43 م

كشفت وسائل إعلام محلية، عن صدور قرار رسمي بإعفاء الجنرال "ميمون المنصوري" من قيادة الحرس الملكي المغربي، وإحالته على القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بدون مهمة.

ونقل إعلام محلي عن مصادر، أن أسباب إعفاء الجنرال "المنصوري" مرتبطة بتقصير في تطبيق تدابير الحجر الصحي وهو ما أدى إلى اكتشاف بؤر لتفشي فيروس كورونا بين عناصر الحرس الملكي.

وتابعت ذات المصادر أن الجنرال "عبد العزيز شاطر" سيتولى منصب قائد الحرس الملكي خلفا لـ"المنصوري".

وحسب جريدة "العلم" التابعة لحزب الاستقلال، فإن أزيد من 600 عنصر من الحرس الملكي ومخالطيهم، من بينهم 130 إصابة مؤكدة، يتلقون العلاج حاليا بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، بينما يعالج مخالطوهم في المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا ومستشفيات الرباط وتمارة.