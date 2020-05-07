  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة إصابة المتعافين من كورونا مجددًا

أرشيفية

دراسة صادمة: كورونا قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي

وزيرة الصحة

مرحلة الخطر.. مصر تسجل رقمًا غير مسبوق في إصابات كورونا

الحرس الملكي المغربي

إعفاء قائد الحرس الملكي بعد بسبب "كورونا"

رجل الاعمال الروسي

رجل أعمال ملياردير ينتحر برصاصة في الرأس

الدكتور جمال شعبان

عميد معهد القلب يكشف سر تزايد حالات الموت المفاجيء

حيوان «اللاما»

علماء: حيوان «اللاما» مفتاح علاج كورونا

مدبولي

"الحظر الكامل يعني الانهيار".. رسائل "مدبولي" للمواطنين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تقفز لرقم قياسي

نقابة الأطباء

7 آلاف طبيب تكليف يرفضون الانضمام لمكافحة كورونا

رسميًا.. ألمانيا تتحدى كورونا وتعلن عودة الدوري 16 مايو

الرياضة

هدف مغربي يصعد بليفركوزن لثالث الدوري الألماني مؤقتا
هدف مغربي يصعد بليفركوزن لثالث الدوري الألماني مؤقتا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

عدد مصابي كورونا في ألمانيا عشرة أضعاف المعلن

#

إسرائيل.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 232

#

إيطاليا تعتزم إلغاء الدوري بسبب "كورونا"

#

حقيقة عودة النشاط الرياضى منتصف مايو

رياضة

الدورى الألمانى

كورونا

عودة الدوري

اخبار كورونا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الخميس عودة المنافسات من الجولة الـ26، اعتبارا من 16 مايو الجاري وسط أزمة فيروس كورونا، ويأمل اتحاد الكرة في البلاد بإكمال الموسم بحلول 30 يونيو المقبل.

وذكرت شبكة (إي.إس.بي.إن.) الأمريكية أن الحكومة الألمانية أعطت أمس الضوء الأخضر لعودة البوندسليجا وتركت قرار تاريخ العودة لاتحاد الكرة الذي عقد جمعية عمومية عادية اليوم أسفرت عن موافقة الأندية الـ36 بالدرجتين الأولى والثانية على اللعب مجددا في الـ16 من هذا الشهر.

وستقام جميع المباريات بدون جماهير وسط الحظر على التجمعات العامة بالبلاد حتى 31 أغسطس القادم، وسيكون من أولى المباريات لدى العودة في يوم الـ16 مواجهة بين بوروسيا دورتموند أمام شالكه.

ومن المقرر أن يستضيف فريق يونيون برلين في اليوم التالي المتصدر بايرن ميونيخ والذي يسعى لحصد لقبه الثامن على التوالي بينما يواجه الفريق البافاري دورتموند يوم الـ26 أو الـ27.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هدداه بقتله وزوجته.. القبض على صديقي عمر جابر
» رسميًا.. ألمانيا تتحدى كورونا وتعلن عودة الدوري 16 مايو
» صور.. زوجة نجم شهير تضبطه متلبسًا بالخيانة وتطارده بمسدس
» لماذا يفتك "كورونا" بمن يعانون من السمنة؟
» سباحة شهيرة تجمع بين طليقها وعشيق تحت سقف واحد
» روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس
» إخلاء سبيل فتاة «تيك توك» بكفالة 50 ألف جنيهًا
» صادم.. قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود
» شيخ الأزهر: عقوق الوالدين «كبيرة» حتى لو كانا غير مسلمين
» هل يمنع الصرف الصحي موجة ثانية قاتلة لكورونا؟
» رغم كورونا.. المظاهرات تجتاح لبنان من جديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية