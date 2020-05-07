» رسميًا.. ألمانيا تتحدى كورونا وتعلن عودة الدوري 16 مايو

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الخميس عودة المنافسات من الجولة الـ26، اعتبارا من 16 مايو الجاري وسط أزمة فيروس كورونا، ويأمل اتحاد الكرة في البلاد بإكمال الموسم بحلول 30 يونيو المقبل.

وذكرت شبكة (إي.إس.بي.إن.) الأمريكية أن الحكومة الألمانية أعطت أمس الضوء الأخضر لعودة البوندسليجا وتركت قرار تاريخ العودة لاتحاد الكرة الذي عقد جمعية عمومية عادية اليوم أسفرت عن موافقة الأندية الـ36 بالدرجتين الأولى والثانية على اللعب مجددا في الـ16 من هذا الشهر.

وستقام جميع المباريات بدون جماهير وسط الحظر على التجمعات العامة بالبلاد حتى 31 أغسطس القادم، وسيكون من أولى المباريات لدى العودة في يوم الـ16 مواجهة بين بوروسيا دورتموند أمام شالكه.

ومن المقرر أن يستضيف فريق يونيون برلين في اليوم التالي المتصدر بايرن ميونيخ والذي يسعى لحصد لقبه الثامن على التوالي بينما يواجه الفريق البافاري دورتموند يوم الـ26 أو الـ27.