العربي للمسئولية المجتمعية يفعل آليات التعليم عن بعد مع "المستقبل"

07 مايو 2020 - 07:18 م

نجح المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتنسيق مع جامعة المستقبل في تطبيق نظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت لطلابها، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التزاما بإجراءات الدولة الاحترازية ضد الوباء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين.



وأطلقت الجامعة بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، مؤتمرا إلكترونيا لمنع التجمعات، بغرض التوعية العلمية والطبية من قبل أعضاء هيئات التدريس، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة.

وخلال المؤتمر، قام أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بالجامعة ، بالتوعية بكيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط لتجنب الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى إصدار دليل إرشادي وتوعوي عبارة عن أسئلة والرد عليها حول فيروس كورونا المستجد.



وأكد المجلس العربي المسئولية المجتمعية وجامعة في مصر، أن تقدم العلوم وتطور البحث العلمي هما الركيزة الأساسية في مواجهة فيروس كورونا، وأيضا في صياغة مستقبل الأمم ودعم مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل الأفضل، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030.

