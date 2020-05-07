  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة إصابة المتعافين من كورونا مجددًا

أرشيفية

دراسة صادمة: كورونا قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي

وزيرة الصحة

مرحلة الخطر.. مصر تسجل رقمًا غير مسبوق في إصابات كورونا

الحرس الملكي المغربي

إعفاء قائد الحرس الملكي بعد بسبب "كورونا"

رجل الاعمال الروسي

رجل أعمال ملياردير ينتحر برصاصة في الرأس

الدكتور جمال شعبان

عميد معهد القلب يكشف سر تزايد حالات الموت المفاجيء

حيوان «اللاما»

علماء: حيوان «اللاما» مفتاح علاج كورونا

مدبولي

"الحظر الكامل يعني الانهيار".. رسائل "مدبولي" للمواطنين

مستشفى "كورونا" السعودية- أرشيفية

إصابات كورونا في السعودية تقفز لرقم قياسي

نقابة الأطباء

7 آلاف طبيب تكليف يرفضون الانضمام لمكافحة كورونا

هدداه بقتله وزوجته.. القبض على صديقي عمر جابر

قضايا وحوادث

عمر جابر فى سويسرا الأحد لإتمام تعاقده مع بازل
عمر جابر فى سويسرا الأحد لإتمام تعاقده مع بازل
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

قتل

تهديد

زوجة

الزمالك

عمر جابر

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب نادي بيراميدز حاليًا، بتهمة تهديده بالقتل وزوجته وشقيقه.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق.

وتقدم شعبان سعيد المحامي وكيلا عن اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديد موكله بالقتل والإيذاء وقتل أطفاله ما لم يستجب لرغبتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وجاء قرار النيابة العامة بعدما استمعت لأقوال اللاعب وكذا بعدما استمعت لأقوال حارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هدداه بقتله وزوجته.. القبض على صديقي عمر جابر
» رسميًا.. ألمانيا تتحدى كورونا وتعلن عودة الدوري 16 مايو
» صور.. زوجة نجم شهير تضبطه متلبسًا بالخيانة وتطارده بمسدس
» لماذا يفتك "كورونا" بمن يعانون من السمنة؟
» سباحة شهيرة تجمع بين طليقها وعشيق تحت سقف واحد
» روسيا تمدد قيود العزل لمنع تفشي الفيروس
» إخلاء سبيل فتاة «تيك توك» بكفالة 50 ألف جنيهًا
» صادم.. قرد يهاجم «بنك» للاستيلاء على ماكينة صرف النقود
» شيخ الأزهر: عقوق الوالدين «كبيرة» حتى لو كانا غير مسلمين
» هل يمنع الصرف الصحي موجة ثانية قاتلة لكورونا؟
» رغم كورونا.. المظاهرات تجتاح لبنان من جديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية