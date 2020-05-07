» هدداه بقتله وزوجته.. القبض على صديقي عمر جابر

07 مايو 2020 - 07:40 م

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب نادي بيراميدز حاليًا، بتهمة تهديده بالقتل وزوجته وشقيقه.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق.

وتقدم شعبان سعيد المحامي وكيلا عن اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، ببلاغ ضد صديقيه يتهمهما فيه بتهديد موكله بالقتل والإيذاء وقتل أطفاله ما لم يستجب لرغبتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وجاء قرار النيابة العامة بعدما استمعت لأقوال اللاعب وكذا بعدما استمعت لأقوال حارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه.