» بعد التهديد بالإبلاغ عنهم.. يدهسون الجد وحفيدها (فيديو صادم)

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صورة للحادث
صورة للحادث
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فتحي مجدي

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وثق مقطع فيديو، لحظة قيام مجموعة من قادة الدراجات الرباعية في بريطانيا بدهس رجل مسن وحفيدته البالغة من العمر أربع سنوات. 
وأظهر اللقطات التي نشرتها صحيفة "ذا صن" للحادث الذي وقع في دونكاستر شمالي إنجلترا، الطفلة الصغيرة تبكي، بينما الشباب الذين عمدوا إلى دهس جدها يضحكون بعد الهجوم.

وفي الفيديو، يظهر صوت امرأة تحذر المجموعة من أنها ستبلغ عنهم لخرقهم قواعد الإغلاق، فيما ردوا عليها بعبارات مهينة، بينما تصيح المرأة: "أنا أصور".

وفي تلك الأثناء، يستديرون ويتوجهون صوب الجد ويقومون بدهسه. ويبدو أن المرأة التي تصور الفيديو تتعرض للضرب ويتصادم الهاتف على الأرض.

لا تظهر الفتاة الصغيرة في اللقطات ولكن يمكن سماعها تنتحب بعيدًا عن الأنظار. 

وقالت شرطة ساوث يوركشاير: "التحقيقات جارية في تصادم بين اثنين من المشاة ودراجة على الطرق الوعرة بعد حادث وقع في 5 مايو في طريق سيلبي في أسكرن، دونكاستر".

وأشارت إلى أنه "أثناء خروج العائلة من المنزل تم دفعهم عمدًا بواسطة متسابق على دراجة رباعية. أصيب رجل عمره 67 سنة وفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات بجروح طفيفة".

ولفتت إلى أنه "هذا الصباح (6 مايو) حررت مذكرات في هايفيلدز وأدويك، وتم ضبط دراجتين رباعيتين يعتقد أنهما متورطان في الحادث. العمل مستمر لتحديد مكان المشتبه بهم".

https://www.thesun.co.uk/news/11568494/sickening-moment-quad-bike-gang-attack/

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