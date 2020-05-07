مفاجأة.. "كورونا" سيكون موسمي وسينشط في بداية الشتاء

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كشف الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن هناك العديد من الاختبارات للوصول لعلاج فيروس كوورنا  المستجد او الوصول لمصل له، مؤكدًا ان الاختبارات السريرية جارية في العديد من الأدوية بالإضافة إلى حقن بلازما المتعافين للمصابين بفيروس كورونا.
وأضاف "الناظر"، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" تقديم الإعلامية "خلود زهران" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، ان نتائج استخدام دواء الإيبولا جيدة جدًا ولذلك تعاقدت مصر مع الشركة للحصول على حصتها من الدواء للمشاركة فى التجارب السريرية، مشيرا الى أن الدواء من الممكن ان يكون فعال بشكل كبير فى علاج مرضى فيروس كورونا.
وأوضح أن النتائج االأولية والثانوية تؤكد أنه فعال، منوها ان هناك اكثر من جهة عالمية تعمل على انتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أن التطعيم من فيروس كورونا سيكون سنوى مثله مثل الأنفلونزا.
وأشار"الناظر" إلى ان فيروس كورونا سيكون موسمى مثله مثل سارس والانفلونزا الموسمية وسينشط فى بداية فصل الشتاء من كل عام، لذلك نسابق الزمن للوصول للقاح ضد فيروس كورونا فى أسرع وقت قبل الشتاء القادم، لافتا الى أن الإصابة بفيروس كورونا ليس عيبًا ولا يصح التنمر على المصابين، لأن ذلك يدفع المصابين للتستر وعدم اللجوء للقطاع الصحى فى حالة الإصابة بارتفاع درجات الحرارة، او ضيق تنفس، مؤكدًا أنه يجب اتخاذ فيروس كورونا على محمل الجد قليلاص، حيث أن الموضوع لا يتحمل استهتار وهزار وغيره.

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