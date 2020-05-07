أحمد كريمة يرد على علي جمعة بشأن "بناة الأهرامات"

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المصريون ـ متابعات

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الأزهر يرد على التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفراعنة هما من قاموا ببناء الأهرامات وليس الأنبياء.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مقولة أن سيدنا أدريس هو من قام بناء الأهرامات غير صحيحة ومن قام ببناء الأهرامات هو الفراعنة، وقال ذلك الله سبحانه وتعالي في القرآن الكريم : {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ}، ودليل على أن الحضارة فرعونية وليست إسرائيلية.
وتابع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الفراعنة كانوا يؤمنون باليوم الآخر.

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