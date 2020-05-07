» "الهلالي" يكشف: غسل الميت سنة وأهم شيء الدفن

قال الدكتور سعد الدين هلالي إن الرشد الديني في عصر كورونا معناه حماية الإنسان من خطر قاتل فكان غلق المساجد لحماية الأرواح هو تقرب إلى الله وتحمل للمسئولية وقريبا تنتهي الغمة وتعود المساجد لسابق عهدها وتعمر بالمصلين.



وأضاف في برنامج "كن أنت" على القناة الأولى، أن صلاة الجنازة أصبحت في أقل الحدود لمنع نقل العدوى وأصبح العزاء والدعاء بالهاتف مقبولا.

وأضاف في برنامج "كن أنت" على القناة الأولى، أن صلاة الجنازة أصبحت في أقل الحدود لمنع نقل العدوى وأصبح العزاء والدعاء بالهاتف مقبولا.

وأكد أن غسل الميت في رأي الإمام مالك سنة وأهم شيء الدفن، وهذه أهمية الآراء المختلفة لمن يخاف من الاقتراب من الميت له الأخذ بهذا الرأي وللأخر اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية وإتمام الغسل.

وأكد أن غسل الميت في رأي الإمام مالك سنة وأهم شيء الدفن، وهذه أهمية الآراء المختلفة لمن يخاف من الاقتراب من الميت له الأخذ بهذا الرأي وللأخر اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية وإتمام الغسل.