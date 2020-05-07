» السجائر تساعد فيروس كورونا وتزيد نشاطه

07 مايو 2020 - 11:00 م

قال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب، إن نتيجة احتراق السجائر يتم نقص الهيمجلوبين ونسبة ثاني أكسيد الكربون عندما تزيد وتدخل الرئة لا تستطيع حمل الاكسجين.



وأضاف شعبان خلال تقديمه برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن السجائر تساعد على نشاط الكورونا ولذلك يقال إن هذا الفيروس يفضل الرجال ويفضل المدخنين ومعظم من يدخل العناية المركزة من المدخنين.

