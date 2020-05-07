» السيجارة الإلكترونية.. تصيب بهذا المرض الخطير

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، من أضرار السيجارة الإلكترونية كاشفا أنها تصيب الإنسان بالسرطان وتسبب الوفاة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيجارة قد تؤدي إلى هبوط في القلب، مؤكدا أن السجائر العادية أو الالكترونية تؤدي إلى إصابة الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية.

