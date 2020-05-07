» الجيش السعودي يشارك في تطبيق حظر التجوال

07 مايو 2020 - 11:50 م

شرعت القوات البرية السعودية في المشاركة بجهود تطبيق منع التجول، وذلك ضمن إجراءات البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتباشر القوات البرية السعودية على مدار الساعة جنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، بتنفيذ عدد من المهمات الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.

