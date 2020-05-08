» متحدث الوزراء: أول يونيو سنبدأ التعايش مع كورونا

08 مايو 2020 - 12:00 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والأحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»،وتابع:«قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة موقف ..وأول يونيو سنبتدأبوابة فترة جديدة وهى التعايش مع كورونا».



وأضاف «سعد»خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العالم حتى الآن غير قادر على الوصول إلى علاج لفيروس كورونا إلى الآن، وعليه لا يمكن أن تستمر دول العالم في الإغلاق، والحل الأمثل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع أتباع الإجراءات الطبية.

