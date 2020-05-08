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"الصحة العالمية": كورونا قد يقتل 190 ألفا في إفريقيا

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد قد يودي بحياة نحو 83 ألفا و190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا و44 مليون شخص في إفريقيا في أول عام إذا لم يتم احتواؤه.
جاء ذلك ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن إفريقيا استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء.
وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات في الأماكن العامة والسفر الدولي وحظرت التجول مع إجراءات أخرى لكبح انتشار الفيروس.
واجتاح الفيروس إفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى ولا تزال معدلات انتشاره هناك أبطأ من غيرها لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا قد يتحول إلى تفش طويل الأمد يستمر لسنوات.
وقالت مديرة المنظمة الإقليمية لإفريقيا ماتشيديسو مويتي: «قد يصبح كوفيد-19 جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا. نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج».
تغطي دراسة منظمة الصحة العالمية 47 دولة فقط ضمن منطقة إفريقيا وليس القارة بأسرها ويستثني مفهوم المنظمة الإقليمي في إفريقيا كلا من جيبوتي والصومال ومصر وليبيا وتونس والمغرب.
وحتى اليوم، سجلت الدول السبع والأربعين 35097 حالة إصابة بالفيروس و1231 وفاة حسب إحصاء أعدته «رويترز» يستند إلى تصريحات الحكومات وبيانات منظمة الصحة العالمية.

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