الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 8 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل في المعاملات الصباحية 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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