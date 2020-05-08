"الغندور" يفتح النار على اللجنة الخماسية بالجبلاية

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هاجم الإعلامي خالد الغندور، عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، قائلا " ده منع دخول أكثر من 10 ملايين جنيه للزمالك وحرمه من أمواله التي كانت من الممكن أن تتسبب فى ثبات إدارى وقدرة مالية للنادى الأبيض وكأن الزمالك أصبح خصما له وهذا لمصلحة أشخاص معينين".

وأضاف "الغندور" عبر برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، "اللجنة الخماسية تخشى اتخاذ قرار بإلغاء مسابقة الدوري خوفًا من الأهلي وجماهيره، أؤكد أن قرار إلغاء الدوري سيأتي من الدولة المصرية، ليس قرار اللجنة الخماسية، التي تخشى مواجهة الأهلي وجماهيره بقرار إلغاء المسابقة بسبب تصدر القلعة الحمراء لها".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الخميس عن مد فترة الحظر حتى نهاية مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تبعه قرار اللجنة الخماسية بتأجيل عودة النشاط الرياضي.


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