تركي الحمد : البهائم أفضل من هؤلاء

08 مايو 2020 - 09:41 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إنه يوجد من البهائم من هو أوفى لصاحبه من البشر .

وأضاف تركي الحمد في تعليقه على مقطع فيديو على حسابه في تويتر : " نعم..حتى البهيمة..ولكن هنالك أناس أقل من البهيمة".

وكان حساب عالم الافتراس، قد نشر مقطع فيديو يظهر هجوم على شخص من قبل بعض الأفراد، والذين انهالوا عليه، ضربا بالهراوات، حيث خلصه ثوره من عملية ضرب مبرحة.

وعلق الحساب على الفيديو بالقول : " حتى البهيمة لاتنسى صاحبها الذي يعتني بها وتدافع عنه".

وتفاعل العديد من متابعي الحمد مع تدوينته : " يالله .. ما هذا المشهد الكارثي في تاريخ ما يُسمى إنسانية.. الإنسان شر الإنسان، وصحيح ما يقال إن الحيوان يهجم إذا جاع والإنسان يهجم إذا شبع.. يُحكى في قريتنا.. إن إحدى الجدات كانت تدعي الله لأغنامها، يقال أن أغنامها لم تتجاوز حدود القرية يوماً وكانت الأغزر نتاجاً والاوفر حليبا"ً .

وعلق آخر : " صدقت حتى البهايم تعرف حدود فطرتها إلا بعض البشر شذوذهم الفكري والعقلي خارج حدود البشرية والحيوان".







