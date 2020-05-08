» 14 عاملا ضحية السرير القاتل

08 مايو 2020 - 09:47 ص

لقي 14 عاملا مصرعهم في حادث مأساوي بولاية مهاراشترا غرب الهند، حيث دهس قطار العمال الذين كانوا يفترشون قضبان السكة الحديد، حسبما أعلنت وزارة السكك الحديدة في الهند اليوم.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نشرته "سكاي نيوز" أن العمال كانوا نائمين علي القضبان في انتظار القطار للعودة إلي قراهم، لافتة إلي أن سائق القطار حاول إيقافه عندما شاهدهم لكنه لم يتمكن من ذلك في الوقت المناسب ، ومؤكدة أنه جاري عمل التحقيقات اللازمة .

وبالتزامن مع انتشار "كورونا" في الهند وفقد الآلاف وظائفهم فكان الحل الأمثل بالنسبة لهم هو العودة إلي مواطنهم ، ولأن جميع وسائل النقل في الهند قد تم تعليقها فيضطر العمال العودة إلي مواطنهم سيرا لمسافات طويلة ، وأحيانا يلجئون إلي النوم في الطريق علي القضبان.