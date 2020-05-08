ماذا قال الطبلاوي عن مشاري راشد قبل وفاته

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وفاة

الطبلاوى

رحيله

مشارى راشد

نشر القاريء والمنشد الكويتي مقطع فيديو نادرا أثناء استضافته في أحد البرامج، وظهور الشيخ محمد محمود الطبلاوي في مداخلة، معربا عن سعادته بمشاري راشد كمقريء جيد.

وبحسب الفيديو الذي نشره مشاري راشد مع الإلامي عمر أديب في برنامج " كل يوم" على فضائيةon ، يقول الشيخ الطبلاوي : " إن الشيخ مشاري قيمة كبيرة قوي قوي.. ونقابة القراء أرسلت أكثر من مرة ليشرفنا في النقابة".

ليرد عليه مشاري راشد بالقول : " أنت شيخنا وسيدنا"، كما علق على مقطع الفيديو : " رحم الله نقيب القراء الشيخ محمد محمود الطبلاوي".

وكان مشاري راشد قد نعى الشيخ الطبلاوي قائلا : "  اللهم اغفر لفضيلة الشيخ الجليل القارئ محمد محمود الطبلاوي ورحمه رحمة واسعة".

يذكر أن حالة من الحزن سادت بالعالم الإسلامي بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء الثلاثاء الماضي، لما يتمتع من شعبية واسعة.

وأعلن متحدث نقابة القراء أن الشيخ الطبلاوي توفي بشكل طبيعي بعدما شعر بالتعب خلال إفطار المغرب، لتسطر في ذكراه 60 عاما من العطاء مع القرآن الكريم.

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء في مصر، في 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ويعد الشيخ الطبلاوي من أهم قراء القرآن الكريم البارزين في تاريخ مصر والعالم الإسلامي.


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