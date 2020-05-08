مكرم محمد أحمد: السادات كان عبقريا وفاق عبد الناصر

08 مايو 2020 - 10:09 ص

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان عظيما.

جاء هذا في حديثه عن عن الرؤساء الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten ".

وأضاف مكرم أن الرئيس السادات كان عظيما وعبقريا، ، لكنه تعرض للظلم ، حيث جاء بعد الرئيس جمال عبدالناصر، منوها أن دور السادات كان أهم من دور عبدالناصر في تاريخ مصر.

وتابع قائلا : قدرات وعظمة السادات لم تكن لتظهر في عهد عبدالناصر مطلقًا ولم تظهر مواهبه إلا في غيبة عبدالناصر.

وأوضح مكرم أن قصة السادات وعبدالناصر مع مصر من الدرامات الخطيرة والمهمة والتي صبغت حياة المصريين ودفعوا فيها ثمنا كبيرا وجنوا فيها مكاسب أكثر.

كما وصف الرئيس الراحل مبارك بأنه كان وطنيا بمعنى الكلمة وكان يكره الإسرائيليين والأمريكان بشكل كبير دون أن يعلن عن ذلك.