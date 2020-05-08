» التحريات تكشف عن مفاجئة صادمة في دهس فرد الأمن بالهرم

08 مايو 2020 - 10:16 ص

قالت النيابة العامة بجنوب الجيزة إنها تسلمت التحريات الأولية بخصوص مقتل فرد أمن أمام محل حلواني بالهرم ، عن طريق دهسه من قائد سيارة ملاكي مما تسبب في وفاته.

وأفادت التحريات أن سائق السيارة كان يسير بسرعة كبيرة وفقد السيطرة علي عجلة القيادة مما جعله يصطدم بالسور ودهس المجني عليه، حسبما نشرت" البوابة نيوز".

وكانت النجدة قد تلقت بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص و بعد انتقال رجال المباحث إلي مكان الحادث تبين أن شخصا يستقل سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية اصطدم بالرصيف ودهس فرد الأمن الذي كان يقف علي الرصيف أمام محل حلواني وتوفي في الحال وتمكن المارة من احتجاز صاحب السيارة وإبلاغ الشرطةـ وتم نقل المنوفي إلي المستشفي و تم عمل محضر بالواقعة.