» 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" بالدوري الإسبانى

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أاثبتت الفحوصات التي أجراها لاعبو والأطقم الفنية والإدارية لأندية الدوري الإسباني للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وجود  حالات إيجابية، وفقا لما نقلته إذاعة "راك 1" الكتالونية.

وعادت معظم أندية الدوري الإسباني إلى ملاعب التدريب للخضوع لاختبارات فيروس كورونا استعدادًا إلى العودة للتدريبات بشكل فردي عندما تحدد الرابطة.

وأكدت الليجا في بيان سابق أنها سمحت للأندية بالعودة للتدريبات الفردية ومن المُنتظر أنّ تعود بعض الأندية لاستئناف التدريبات اليوم الجمعة.

وبحسب الإذاعة فإن الفحوصات أثبتت أن ثلاثة أندية في الدرجة الأولى يوجد بها حالة مصابة بـ كورونا بينما في الدرجة الثانية هُناك نادٍ توجد به حالتان إيجابيتان.


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