نجل الطبلاوي يكشف هذا الأمر عن والده

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الطبلاوي
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وفاة

نقيب القراء

إبراهيم الطبلاوي.

كشف إبراهيم الطبلاوي، نجل الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، أن والده لم يكن مريضًا، وأن آخر تحاليل طبية له منذ 20 يومًا.
 وقال نجل الطبلاوي أنه رأى حب الناس الكبير لوالده في هذه الأوقات العصيبة، مشيرًا إلى أن هاتفه لم يتوقف عن تلقي اتصالات التعازي، بمجرد انتشار خبر الوفاة.
وأضاف إبراهيم خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر،  الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أمس الخميس، أن والده لم يكن مريضًا، وأن آخر تحاليل طبية له منذ 20 يومًا، وأن صحته كانت جيدة، لافتًا إلى أن والده أصبح «تريند»، والناس في العالم كله تدعو له على جميع مواقع التواصل.
ولفت الابن الأكبر لـ«الطبلاوي» أن والده كان من أهل القرآن ودائمًا كان يقول لهم : «أنتم عايشين ببركة القرآن»، مؤكدًا أنه تلقى العزاء في والده من مشايخ وقراء العالم وفنانين مختلفين.

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