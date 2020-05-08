  • الجمعة 08 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

إقامة صلاة الجمعة بـ 3 دول عربية

يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

شوبير

خبر صادم من «شوبير» بشأن مسابقة الدوري

زوجة البشير

مصادرات جديدة لعقارات وأراضٍ لعائلة البشير

كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

صادم.. كورونا يوجد بالسائل المنوي للمصابين

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

نجيب ساويرس

"كيدهن عظيم".. تعليق صادم من نجيب ساويرس على هذا الأمر

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

فيسبوك تفاجيء موظفيها بهذا القرار

المسجد الاموي

عاصمة عربية تفتح مساجدها لإقامة صلاة الجمعة

هجوم شرس من محمد هنيدي على أصحاب فيديو القطة

الصفحة الأخيرة

"الصحة" تشيد بالفنان محمد هنيدي
"الصحة" تشيد بالفنان محمد هنيدي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بسبب الكمامة المرصعة بالألماس..أحلام تشن هجوما شرسا على متابعيها

#

هجوم شرس على محمد رمضان بسبب عزاء مبارك

#

بعد الفيديو الراقص..هجوم شرس على رانيا يوسف بسبب "الخمور"

#

تعليق مفاجئ من "آل الشيخ" على فيديو راقص لباكستانيين

تعذيب

هنيدي

فيديو القطة

طالب  الفنان محمد هنيدي، من خلا تغريدة جديدة عبر حسابها على "تويتر"، بتوقيع أشد العقوبة على أصحاب فيديو  تعذيب القطة  المتداول على مواقع التواص الاجتماعي.

وكتب هنيدي: القبض على الفتاتين الماليزيتين أمس بعد انتشار الفيديو ليهم في المنطقة العربية أثناء تعذيبهم لقطة صغيرة.. نتمنى يتم عقابهم بشكل يخليهم يخافوا من أي قطة ماشية في الشارع".

جدير بالذكر أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي. مما أدى إلى استياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا.

يذكر أن آخر أعمال هنيدى السينمائية فيلم "عنتر ابن ابن ابن شداد"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل، وشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ودرة، وهالة فاخر.

كما يعد مسلسل "أرض النفاق" أخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه هنا شيحة، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومحمد محمود، دلال عبد العزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، إنتاج العدل جروب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «التعليم».. تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسى الجديد
» ابتكار كمامات للصم تظهر حركة الشفاه
» إعلامية شهيرة تبلغ عن صديقتها بسبب كورونا
» شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية
» إصابة لاعب اتحاد جدة السابق بـ "كورونا"
» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع
» هجوم شرس من محمد هنيدي على أصحاب فيديو القطة
» "فيسبوك"و "جوجل" تتخذان هذا القرار بشأن موظيفهم
» تعليق مفاجئ من فيفي عبده على فبركة برنامجها
» صورة مؤثرة.. "حاكم كردفان " يمارس مهنة الفلاحة
» في هذه الدولة.. تحميل تطبيق "كوفيد 19 " أو الحبس 6 أشهر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية