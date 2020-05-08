» بصحبة 3 شباب فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع

متابعات- أمينة عبد العال
أدي سقوط فتاة في العقد الثاني من عمرها من شرفة بالطابق الرابع في المعصرة إلي مطالبة نيابة حلوان المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة.
كما أمرت النيابة بحبس 3 شباب برفقتها علي ذمة التحقيقات ، وطلبت التقرير الطبي عن حالة الفتاة لحين سماع أقوالها لاستكمال التحقيقات ، كما استدعت عدد من الجيران لسماع أقوالهم، حسبمانشرت "الوفد".
وكان رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة ، المقدم محمد مجدي، قد تلقي إشارة من مستشفي القصر العيني بوصول فتاة بحالة خطيرة ومصابة بكسور وكدمات بجسدها مدعية اختلال توازنها مما أدي لسقوطها من أعلي العقار، و تم تشكيل فريق بحث لتكثيف التحريات لكشف غموض سقوط الفتاة والتأكد من وجود شبهة جنائية للحادث من عدمه.
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