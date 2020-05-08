خبر صادم من «شوبير» بشأن مسابقة الدوري

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هناك اتجاها بشكل كبير لعدم استئناف دوري كرة القدم في البلاد بشكل نهائي.

وأكد "شوبير"، خلال برنامجه "ملعب أون تايم": أن "قرار مد حظر التجوال وتعليق نشاط كرة القدم، حتى نهاية مايو يعني إلغاء كل المسابقات الرياضية لمختلف الأعمار بالقسمين الثاني والثالث".

وأضاف: استمرار تعليق النشاط، يصعب تمامًا فكرة استئناف مسابقة الدوري؛ لأنه حال عودة الأندية في أول يونيو، تحتاج من 4 إلى 6 أسابيع، حتى يمكن عودة البطولة في بداية يوليو، وهذا يصعب الأمر جدًا لاستكمال كل المسابقات بلا استثناء".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الخميس، تمديد تعليق نشاط اللعبة حتى 30 مايو من الشهر الحالي.


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