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صورة مؤثرة.. "حاكم كردفان " يمارس مهنة الفلاحة

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صورة مؤثرة.. "حاكم كردفان " يمارس مهنة الفلاحةؤ
صورة مؤثرة.. "حاكم كردفان " يمارس مهنة الفلاحةؤ
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عبد القادر وحيد

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الزراعة

أرضه

حاكم كردفان

عبد الرسول النور

انتشرت صورة تداولها نشطاء سودانيون تظهر حاكم كردفان السابق عبد الرسول النور، وهو يعمل في أرضه بيده ممارسا مهنة الفلاحة.

وعلق الناشط السوداني عبد الله الحلو على الصورة قائلا : " تخيل يا مؤمن دا كان حاكم إقليم كردفان الكبرى فى الديمقراطية الثالثة - الكيزان فرتقوها لشمال وجنوب وغرب كردفان- ،يفلح أرضه التى يعتمد عليها كدخل رئيسي فى معيشت.. دم بخير عمنا الحبيب عبدالرسول النور .

يذكر أن عبد الرسول النور ولد في عام 1950م ببادية المجلد، وتلقى تعليمه الأولي بالمجلد، والأوسط برجل الفولة، والثانوي بخور طقت والجامعي بجامعة الخرطوم كلية الآداب.

شهد سنوات السبعينات المضطربة وهو طالب بالجامعة فشارك في أحداث شعبان 1973م، ثم اعتقل في أحداث يوليو 1976م، وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى المؤبد.

وقد استفاد من العفو العام عقب مصالحة 1977م وخرج من السجن، ثم ما لبث أن عاد إليه عام 1983م، وأفرج عنه قبيل انتفاضة أبريل 1985م.

عيد عبد الرسول النور وزيرا ثم حاكما، لكردفان أثناء الديمقراطية الثالثة (1985 ـ 1989م)، ثم اعتقل عدة مرات في عهد الإنقاذ، ثم خرج معارضا في صفوف التجمع الوطني المعارض.


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