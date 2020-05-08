يا فرحة ما تمت.. سائق يعيد كورونا لدولة عربية بعد " صفر" إصابات

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الاردن

إصابات

سائق

كورونا

بعد أن أعلنت الأردن تسجيل الإصابات قد وصل إلى صفر، تسبب سائق مصاب بفيروس كورونا في الأردن في نقل العدوى إلى 29 شخصا.

وصرح مدير مستشفى الملك المؤسس، محمد الغزو، أن السائق كان من بلدة الخناصري، وأدت مخالطته إلى ظهور إصابات بالفيروس في محافظتي المفرق واربد.

وأضاف أنه تم عزل السائق في مستشفى الأمير حمزة في عمان، فيما تم عزل المصابين الآخرين في مستشفى الملك المؤسس لتلقي العلاج.

 وكان وزير الصحة الأردني، سعد جابر قد أعلن قبل أيام أنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، بينما سجلت حالة لسائق من جنسية عربية قادم من معبر "حدود جابر" مع سوريا، ولم يتم السماح له بالدخول إلى الأردن .

وأوضح وزير الصحة الأردني أيضا أنه لم تسجل أي حالة شفاء أو وفاة بكورونا في الأردن، وبقاء الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات دون تغيير.

كما تم الإعلان عن عودة ممارسة النشاطات الاقتصادية بالبلاد، وذلك مع تحسن الحالات المصابة بالوباء، بالإضافة إلى التغلب على أزمة الركود الاقتصادي.


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