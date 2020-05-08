» شاب يوثق لحظة مقتله في مطاردة شرطية

08 مايو 2020 - 02:33 م

وثق شاب أمريكي، لحظة مقتله على يد الشرطة أثناء فراره، حيث كان يقود مركبته بطريقة عشوائية على إحدى الطرق السريعة في مدينة إنديانابوليس.

وكان رجال الشرطة قد قاموا بمطاردة الشاب، بسبب قيادته العشوائية للسيارة، حيث اظهر البث الذي وثقه الشاب عملية مطاردة الشاب من قبل الشرطة، ومحاولته الفرار منهم، بقيادة مركبته بسرعة تصل إلى 90 ميلا في الساعة.

ويظهر البث الشاب وهو يقول: "أرجوكم ساعدوني"، بعد 10 دقائق من محاولته للفرار .

كما شوهد الشاب في الفيديو وهو يقفز من سيارته ويحاول الفرار سيرا على الأقدام، بينما يصرخ أحد رجال الشرطة: "توقف.. قف"، ليجيبه المشتبه به: "أنت قذر"، وبعدها انهال عليه سيل من الطلقات النارية سمع دويها في الفيديو.



