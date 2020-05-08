تجنب هذه الأطعمة في السحور .. تقلصات وانتفاخ وغازات

08 مايو 2020 - 02:37 م

نصح الأطباء بأن يكون الإنسان حكيم نفسه فيما يتناوله في وجبة السحور حتى لا يصاب بأي أعراض مزعجة أثناء الصيام، متجنبا الوجبات التي تسبب الانتفاخ.

ووجه الأطباء رسالتهم إلي من يعاني من مشكلة عدم تحمل اللاكتوز بسبب عدم قدرة الجسم علي إفراز الكمية المناسبة من إنزيم اللاكتاز لهضم سكر اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان.

وكذلك أشار الخبراء إلي أن الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والشوفان بالرغم من قيمتهم الغذائية العالية إلا أنها أطعمة صعبة الهضم لاحتوائها علي الألياف ويتم تكسيرها في الأمعاء الغليظة مما تسبب الغازات والانتفاخ والتقلصات.

ويعتبر البصل من الأطعمة المضادة للأكسدة والهامة إلا أنه يحتوي علي ألياف قابلة للذوبان تسبب الانتفاخ وآلام بالبطن إلي جانب الإمساك.

وكذلك حذر الخبراء من الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي فبالرغم من فوائدهم المتعددة للجسم إلا أنهم من الأطعمة صعبة الهضم.

كما يجب التقليل من بعض أنواع من الفواكه مثل التفاح والمشمش والخوخ والبطيخ والبرقوق لاحتوائهم علي سكر الفركتوز .