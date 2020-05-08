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«التعليم».. تكشف حقيقة تأجيل العام الدراسى الجديد

الحياة السياسية

طارق شوقى وزير التربية والتعليم
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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متابعات - محمد إبراهيم

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نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 لأجل غير مسمى.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لـ تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.


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