بالفيديو.. انطلاق أول دوريات كرة القدم بعد "كورونا"

شهدت كورويا الجنوبية اليوم الجمعة، انطلاق الدوري المحلي لكرة القدم، بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وانطلق الدوري بمباراة جمعت جيونبوك هيونداي موتورز حامل اللقب، وضيفه سون سامسونج بول وينجز بطل الكأس، من دون حضور جماهيري.

وانتهت المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجله لي دونغ جوك في الدقيقة الـ84 من زمن اللقاء الذي شهد طرد اللاعب تيري أنتونيس من فريق سوون في الدقيقة 75.



وحملت مدرجات ملعب "جيونجو" الذي استضاف منافسات كأس العالم 2002، رسالة إلى الجماهير حيث كتب عليها "سنراكم قريبا، ابقوا أقوياء".

يذكر أن انطلاقة الدوري الكوري الجنوبي تأجلت لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقا لتقام في 27 جولة بدلا من 38 جولة، ولن تحضر الجماهير للملاعب على الأقل في الجولات الأولى.