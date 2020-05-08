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نجم شهير ينشر فيديو جريئًا لزوجته وهو ينتزع شعرها الزائد من منطقة حساسة

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نجم الرجبي، الإنجليزي "بن فودين" وزوجته جاكي
نجم الرجبي، الإنجليزي "بن فودين" وزوجته جاكي
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فتحي مجدي

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شارك نجم الرجبي، الإنجليزي "بن فودين"، مقطع فيديو جريئًا عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيه عاريًا هو وزوجته "جاكي"، بينما يقوم بانتزاع الشعر الزائد من منطقة حساسة لزوجته الحامل. 

وظهر "بن فودين" (34 عامًا)، ممسكًا بملقاط وهو يصل إلى الأسفل، وعلقت زوجته قائلة:  "من يحتاج إلى إعادة فتح الصالونات عندما يكون لدي محترف مثل هذا".

وبعد عام من انفصاله عن زوجته السابقة أونا هيلي، تزوج "بن فودين على عارضة الأزياء جاكي. ولديه طفلان من زوجته السابقة، سبعة وخمسة أعوام، وهو مسرور لاستقباله لطفل ثالث من زوجته الثانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر: "بن وجاكي فوق القمر. إنهما متحمسوا للغاية لأن يصبحا أبوين معًا ويتطلعان لبدء حياتهما الجديدة كأسرة"ـ مشيرًا إلى أنهما ينويان الانتقال من الولايات المتحدة إلى بريطانيا لتربية طفلهما.

وقارن نجم الرجبي بين زوجتيه، قائلاً: "أونا وجاكي شخصان مختلفان للغاية. عندما كنت متزوجة من أونا كنت أحبها كثيرًا. إنها امرأة موهوبة للغاية ولامعة وعندما قابلت جاكي، كانت مختلفة للغاية ، شيء أحتاجه وأنا أحب كل شيء فيها. من الواضح أنه قرار مستعجل، ولكنه قرار سهل".

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