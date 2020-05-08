» عزل 500 أسرة في قرية بالمحلة الكبرى بعد ظهور إصابات

فرضت الأجهزة الأمنية مركز المحلة الكبرى التابع لمحافظة الغربية، العزل الصحي التام على مربع سكنى في قرية القيصرية، يضم 500 أسرة.

جاء ذلك اليوم الجمعة، بالاشتراك مع الإدارة الصحية "أول المحلة"، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.

وتشهد القرية الآن تواجدًا أمنيًا مكثفًا، تزامنًا مع انتقال الفرق الطبية لتطهير المربع السكني وشوارع القرية.

كما قامت الفرق بعمل مسح للمخالطين للحالات التي ثبتت ايجابيتها، والتنبيه عليهم بضرورة التوجه فورًا إلى الوحدة الصحية حال ظهور أي أعراض.

في حين شددت الأجهزة الأمنية، على جميع الأهالي بضرورة الالتزام بإجراءات العزل حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، وذلك حفاظا على صحتهم.