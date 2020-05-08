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نجم الزمالك ضيفًا على "رامز" الليلة

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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أحمد سالم

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رامز مجنون

ضيف رامز

يظهر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج  "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على " MBCمصر" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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