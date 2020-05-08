» وفاة أول طبيب مصري بالكويت متأثرًا بفيروس كورونا

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صفاء الهاشم

أول طبيب مصري

استقبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت.

وأفاد التقرير، بوفاة أول طبيب مصري في الكويت بعد إصابته بفيروس كورونا، لًافتا إلي أن الطبيب المصري يدعى طارق حسين مخيمر، كان يعمل في مستشفى زين كأخصائي أنف وأذن وحنجرة ويبلغ من العمر نحو 62 عاما، وقد عمل بدولة الكويت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أشار فيه إلي أن المستشار العمالي في تقريره أكد أن الطبيب كان من العاملين في الصفوف الأمامية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبذلك، تسجل الكويت أول حالة وفاة لطبيب بسبب المرض، مشيرًا إلي أن الطبيب المتوفى كانت قد تأكدت إصابته ونقل إلى الجناح لأيام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن ينقل إلى العناية المركزة إلى أن توفاه الله.

كما وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان المستشار العمالي بتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، كما تقدم السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالعزاء لأسرة الفقيد والقنصل وأسرة السفارة والقنصلية.


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