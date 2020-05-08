بالصور.. تطلق من زوجها وتهرب مع ابنه (تفاصيل صادمة)

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صورة لهما معا
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فتحي مجدي

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أثارت امرأة روسية، موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورها مع ابن طليقها، التي انفصلت عن والده من أجل الارتباط به، مفجرة ردود فعل غاضبة.

وفي التفاصيل، فقد قامت مارينا بالماشيفا (35 سنة) من كراسنودار كراي في روسيا، بتطليق زوجها أليكسي شافيرين البالغ من العمر 45 عامًا، وهربت مع ابنه فلاديمير البالغ من العمر 20 عامًا.

وشاركت "مارينا"، صورتين لها مع شريكها الجديد، عبر تطبيق "إنستجرام"، أحدهما وهو في سن السابعة من عمره، آملة أن تحظى بالتعاطف، إلا أنه على العكس من ذلك، أتت بثمار عكسية، بعد أن واجهت الانتقادات من جانب رواد وسائل التواصل الاجتماعي. 
وحاولت مارينا الدفاع عن علاقتهما الرومانسية، قائلة إن هناك "جانبان للقصة: لي وليس لي". 


وشرحت دوافعها للانفصال عن طليقها "أليكسي"، وقالت: "غادرت لمجرد أن الوقت قد حان للمغادرة. لعدة سنوات كانت هناك حالة من "عدم الراحة". أدركت أنه بإمكاني إعالة أسرتي بنفسي، هناك مكان أعيش فيه، وعمري 35 عامًا لا أريد أن أتخلى عن نفسي. ليست روايتي: لقد ذهبت إلى (فلاديمير) ".

مع ذلك، أثار منشورها غضبًا من أحد المعلقين الذي انتقد المرأة الأكبر سنًا لعلاقتها مع الشاب الذي كانت والدته في يوم ما. وكتب: "أكثر ما يصدمني هو أن هذا الصبي نشأ أمام عينيها".

وتصدرت العلاقة بين المرأة والشاب الصحف في مارس، عندما قال شافيرين إنه سمع زوجته السابقة وابنه الصغير أثناء علاقتهما الحميمية في منزل العائلة.

وقال في البرنامج الحواري "برياموي إيفير": "لم أستطع النوم ليلة واحدة عندما سمعتهم يمارسان الجنس. "ثم أدركت أن مارينا كانت تخونني مع ابني، في بضع دقائق جاءت لتستلقي بجواري. لم أخبرها بكلمة في تلك الليلة".


وأثناء زواجهما، تبنى الزوجان خمسة أطفال، وقدم منحت المحاكم الحضانة للزوج بعد الطلاق. لكن طليقته نفت التي تحظى بعدد متابعين ضخم على "إنستجرام" أن تكون بدأت علاقة رومانسية مع فلاديمير قبل طلاقها من أليكسي.

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