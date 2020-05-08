أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

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الطيب حسين

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيا اليوم الجمعة، بشأن ولي العهد.

ونص الأمر الملكي على تعيين طراد بن سبأ باهبري، رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

يشار إلى أن "باهبري" من مواليد مكة، وحصل على الثانوية العامة البريطانية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء.

ودرس في جامعة أمبري ريدل الأمريكية في ديتونا بيتش في ولاية فلوريدا ثم عاد للسعودية ليعمل في وزارة الدفاع، حيث تم تعيينه في قيادة القوات الجوية في الرياض، قبل أن يتقاعد في عام 2001.



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