رامز جلال يسخر من طارق حامد لاعب الزمالك

وقع طارق حامد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، ضحية حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال.

وقدم رامز، طارق حامد بطريقته المعتادة الساخرة، إذ قال: "يستخدم الطرق المشروعة وغير المشروعة، صاحب نظرية الترقيص ممنوع لاديك بالكوع".

وتابع "المعروف عن لعيبة الكرة إن دوافعهم للعب إما تحقيق بطولات إما شهرة ونجومية أو إخلاص للكيان، ولكن طارق معندوش غير دافع واحد بس، شعاره في الحياة قبضني عشان ألعب واكسرلك المعلب، فتوة مية عقبة".

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وهنا يبدأ المقلب.